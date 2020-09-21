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Пять новых станций МЦД откроют до конца года

15:40
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Кроме того, заработает еще одна станция БКЛ

До конца года в Москве будет открыта еще одна станция Большой кольцевой линии метро – "Улица Народного Ополчения". Строительство идет уже 22 месяца. Это достаточно высокий темп для возведения подобных объектов.

Самым сложным было освободить площадку. В частности, снести несколько ветхих домов. На данный момент завершается возведение основных конструкций станции, строители уже приступили к установке систем вентиляции и энергоснабжения.

Одновременно идет закладка под будущую Рублево-Архангельскую линию. А на Северо-Восточном участке Большой кольцевой также до конца года будет запущена станция "Электрозаводская". Ждет подарок и пассажиров другого транспортного проекта – Московских центральных диаметров.

"Мы до конца года планируем открыть еще пять остановочных пунктов на существующих диаметрах, ближайшая из них - это станция "Подольск". Еженедельно проходят совещания необходимые для того, чтобы принять все технологические решения и ускорить это строительство. Будем эти работы тоже ускорять и в следующем году вводить больше объектов такого рода", - заявил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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