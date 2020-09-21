"Окно возможностей": как в Москве помогают людям с признаками деменции

В городе есть "Клиники памяти"

В мире отмечают День борьбы с болезнью Альцгеймера. В Москве знают, как помочь людям, страдающим этим недугом, чтобы они могли вести активную жизнь. В городе есть "Клиники памяти". Методики - испытанные и новые, специалисты - лучшие московские медики. Как вернуть память, внимание и мышление даже в самых сложных ситуациях?

Симптомов лучше не ждать, а заниматься профилактикой. Так говорят специалисты о болезни Альцгеймера. Как правило, ее обнаруживают у людей старше 65 лет. Один из главных признаков - проблемы с памятью и вниманием. По научному - деменция. И именно болезнь Альцгеймера - самая распространенная причина потери памяти во всем мире.

"Наша задача, Клиники памяти - быть таким окном возможностей. И у людей, у которых эти снижения, они приходят к нам, получают реабилитацию, вот эту профилактику, которая позволяет удержаться в норме и - условно - не свалиться в Альцгеймер. Отсрочить этот процесс. Дать возможность. Поэтому это называется "окно возможностей", – пояснила Наталья Осипова, ведущий специалист Клиники памяти.

На первый взгляд, у пациентов - совсем несерьезные задания. Практически детские. Пройти лабиринт. Обвести линии. Написать цифры синхронно двумя руками. По факту - все не так просто и что самое главное - эффективно.

"Любая тренировка улучшает нашу форму, наше состояние. Просто вот физическая тренировка она с мышцами работает, а мы работаем с такими же клетками, только с нервными. Там мышечные, тут нервные. И мы также их тренируем. Какие-то новые пути строятся. Новые клетки могут образовываться", - заявила Ольга Лекарева, медицинский психолог Клиники памяти на улице Палиха.

Ирина Марченкова до пенсии работала экскурсоводом. Приходилось запоминать огромные тексты. Это позволяло хорошо тренировать память. Но со временем ощутила, что что-то не так.

"Я замечаю, что короткая память она как-то… Что-то запомнила, что-то не запомнила. То, что я читала 40-50 лет назад, я сейчас очень хорошо помню. Что я сейчас прочитаю, мне надо два раза. Осмыслить, потом еще опять прочитать. Или нужно пересказывать. Вот прочитаешь - пересказывать, тогда остается в памяти", - рассказала пациент клиники Ирина Марченкова.

Психиатры и психологи провели все необходимые тесты и признаков Альцгеймера не обнаружили. Но в клинике оставили, чтобы научить тренировать свою память.

"Наш курс нейрокогнитивной реабилитации длится 6 недель. За это время пациенты приходят к нам ежедневно. Находятся в отделении с 9 утра до 2 часов дня. Также обеспечены питанием, завтраком и обедом. Проходят занятия лечебно-физической культуры, нейрокогнитивные тренинги с психологами. И психотерапевтические занятия направлены на снижение уровня тревоги", - сообщила Кристина Хохолкина, врач-психиатр Клиники памяти.

Обратиться в "Клинику памяти" при возникновении жалоб на ухудшение памяти, внимания, мышления можно как по направлению врача поликлиники, так и самостоятельно.

Екатерина Гоголева, Сергей Титов, "ТВ Центр".

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