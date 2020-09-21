"Синий зуб" в Москве меняет цвет

Началось восстановление остекления долгостроя

"Синий зуб" меняет цвет. В одном из самых известных московских долгостроев на юго-западе города начали восстанавливать остекление, передает "ТВ Центр".

Административное здание, внешне напоминавшее синий кристалл, стали возводить ещё в 90-е годы. В нём должны были разместиться учебный центр Российской Академии народного хозяйства и деловой комплекс "Зенит". Из-за недостатка средств стройку заморозили.

Конструкция начала ветшать, но полтора года назад на стройплощадке работы возобновили. Прежнюю облицовку из стекла, а также внутренние перегородки демонтировали. Тендеры на реконструкцию устраивались неоднократно, но подрядчик так и не появился. Теперь, судя по всему, ситуация изменилась. Теперь облицовка в более спокойном цветовом решении. В самом РАНХИГСе от комментариев пока воздерживаются.

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