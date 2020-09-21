Вход в парк "Лосиный остров" останется бесплатным

Платить придется только за мастер-классы и экскурсии

Вход в национальный парк "Лосиный Остров" останется бесплатным. Об этом сообщили в Минприроды России.

В конце прошлой недели на сайтах заповедника опубликовали сообщение, что за посещение будет введена плата. Предполагалось, что такая мера поможет регулировать количество гостей и снизит экологическую нагрузку. Но сейчас эта информация уже опровергнута. Как уточнили представители руководства нацпарка, заплатить придется только за услуги экоцентра.

"Платными у нас остаются услуги, связанные с предоставлением мастер-классов, услуги по указанию экскурсионных программ, посещение экологических центров, посещение экологических троп. Для москвичей и гостей столицы, а также жителей Московской области вход бесплатный", - заявил директор Национального парка Лосиный остров Рустам Якубов.

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