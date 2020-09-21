Полтонны мусора вывезли из Москворецкого парка за выходные

В основном это бутылки и упаковка

Генеральную уборку устроили в эти выходные в Москворецком парке в рамках акции "Вода России". Волонтёры собирали вдоль берега Москвы-реки всё, что оставили после себя отдыхающие. Получилось десять 50-литровых мешков. Хотя урны в парке есть у каждой скамейки.

В топ-листе, разумеется, бутылки и упаковка. Попадались экземпляры и более габаритные - автомобильные шины, например. Акция проходит на природоохранных территориях, к которым относится и Москворецкий парк. Присоединиться может любой желающий.

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