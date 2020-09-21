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НОВОСТИ

Опубликовано видео горящей во дворе дома иномарки в Москве

15:23
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

В результате ЧП повреждены еще два автомобиля

Минувшей ночью на автостоянке в микрорайоне "Бутово парк" загорелся автомобиль Lexus. Сначала жители дома пытались сбить пламя подручными средствами. Позднее им даже удалось подключиться к пожарному крану у подъезда.

Спасателям  пришлось добираться до места происшествия пешком - спецтранспорт просто не смог проехать из-за припаркованных во дворе машин.

В результате иномарка сгорела полностью, еще как минимум два автомобиля повреждены. Следователи выясняют причины ЧП, передает "ТВ Центр".

Ранее на Боровском шоссе пожарные тушили машину для нанесения дорожной разметки. Чтобы сбить пламя, пришлось развернуть сразу несколько рукавов. Теперь следователи выясняют, из-за чего вспыхнул автомобиль спецтранспорта.

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