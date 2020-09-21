Агроном объяснил, зачем нужно мыть виноград в уксусном растворе

Ягода может оказаться вредной для здоровья

Практически все сорта винограда, которые лежат на прилавках магазинов, содержат большое количество сахара в виде глюкозы и фруктозы, что может оказаться вредным для организма.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов. Больше всего сахара содержится в сортах из Узбекистана, меньше – в выращенных на юге Европы.

"Вы вроде бы съели ветку винограда, а она может и килограмм весить, и получаете 150 граммов фруктозы, это серьезнейший удар по организму", - рассказал специалист.

Кроме того, виноградники регулярно обрабатывают химикатами для защиты от вредителей. Опасные вещества неизбежно попадают на ягоды. Поэтому гроздья винограда необходимо тщательно промывать.

"Виноград мы едим целиком, поэтому необходимо тщательно промывать его. Вплоть до того, что есть рекомендация промывать в слабом растворе уксуса неоднократно", - отметил Викулов.

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