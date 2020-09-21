ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Агроном объяснил, зачем нужно мыть виноград в уксусном растворе

14:21
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Ягода может оказаться вредной для здоровья

Практически все сорта винограда, которые лежат на прилавках магазинов, содержат большое количество сахара в виде глюкозы и фруктозы, что может оказаться вредным для организма.
Россиянка купила виноград со скорпионом и попала в больницу

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов. Больше всего сахара содержится в сортах из Узбекистана, меньше – в выращенных на юге Европы.

"Вы вроде бы съели ветку винограда, а она может и килограмм весить, и получаете 150 граммов фруктозы, это серьезнейший удар по организму", - рассказал специалист.

Кроме того, виноградники регулярно обрабатывают химикатами для защиты от вредителей. Опасные вещества неизбежно попадают на ягоды. Поэтому гроздья винограда необходимо тщательно промывать.

"Виноград мы едим целиком, поэтому необходимо тщательно промывать его. Вплоть до того, что есть рекомендация промывать в слабом растворе уксуса неоднократно", - отметил Викулов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сбор винограда
Сбор винограда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.