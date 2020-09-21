ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Волоколамская развязка готова на 90%

14:07
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Реконструкцию объекта планируют завершить в ближайшие месяцы

Развязка на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе готова на 90%. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая объект.

"Развязка на пересечении Волоколамского шоссе с МКАД является одним из крупнейших дорожных объектов, реконструкцию которого мы планируем завершить уже в ближайшие месяцы – на год раньше контрактного срока. Сегодня она готова на 90%", - отметил Сергей Собянин.

Полностью закончить реконструкцию планируется уже в ближайшие месяцы. Всего в рамках масштабного проекта будет построено прочти восемь километров дорог. Сейчас это один из наиболее загруженных транспортных узлов мегаполиса. На месте устаревшей развязки будет современная многоуровневневая с направленными съездами.

Пропускная способность северо-западного участка московской кольцевой автомобильной дороги вырастет в несколько раз, говорится в пресс-релизе мэрии. Это позволит улучшить транспортную доступность близлежащих районов, в которых проживают около миллиона горожан. Быстрее можно будет добраться и до Зеленограда по Пятницкому шоссе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.