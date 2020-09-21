Собянин: Волоколамская развязка готова на 90%

Реконструкцию объекта планируют завершить в ближайшие месяцы

Развязка на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе готова на 90%. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая объект.

"Развязка на пересечении Волоколамского шоссе с МКАД является одним из крупнейших дорожных объектов, реконструкцию которого мы планируем завершить уже в ближайшие месяцы – на год раньше контрактного срока. Сегодня она готова на 90%", - отметил Сергей Собянин.

Полностью закончить реконструкцию планируется уже в ближайшие месяцы. Всего в рамках масштабного проекта будет построено прочти восемь километров дорог. Сейчас это один из наиболее загруженных транспортных узлов мегаполиса. На месте устаревшей развязки будет современная многоуровневневая с направленными съездами.

Пропускная способность северо-западного участка московской кольцевой автомобильной дороги вырастет в несколько раз, говорится в пресс-релизе мэрии. Это позволит улучшить транспортную доступность близлежащих районов, в которых проживают около миллиона горожан. Быстрее можно будет добраться и до Зеленограда по Пятницкому шоссе.

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