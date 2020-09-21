Путин и глава Росреестра обсудили гаражную амнистию

На встрече также обсудили работу в рамках национальных проектов

Гаражную амнистию, работу в рамках национальных проектов и переход на централизованную информационную систему обсудили президент России Владимир Путин и руководитель Росреестра Олег Скуфинский в ходе рабочей встречи в Кремле.

В соответствии с указом президента с января этого года служба подчинена правительству, передает "ТВ Центр". Это позволяет более оперативно принимать решения в интересах людей. По словам главы ведомства, Росреестр оказывает около 130 миллионов услуг в год. Основные - предоставление сведений, кадастровый учет и регистрация прав.

Владимир Путин: Ваша структура является важнейшей составной частью экономического блока правительства, безусловно, но имеет выходы и на социальную сферу. С такой темы я бы хотел начать, она и экономическая, и в то же время имеет ярко выраженную социальную составляющую – это гаражная амнистия.

Олег Скуфинский: Мы предлагаем в упрощенном порядке при содействии местных органов власти дать возможность гражданам оформить права на землю и гаражи. Мы подготовили соответствующий законопроект, на сегодня он внесен в правительство, рассчитываем до конца года этот законопроект принять, чтобы наконец-то эту проблему решить.

Путин: До конца текущего года?

Скуфинский: До конца текущего года рассчитываем это сделать.

Путин: Какие здесь вы видите сложности?

Скуфинский: Владимир Владимирович, сложностей не видим. Председатель правительства эту тему поддерживает, поэтому пока все движется у нас в графике.

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