Попова считает, что России не нужны новые ограничения из-за COVID-19

Специалисты были готовы к приросту числа заболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала текущую эпидемиологическую ситуацию в стране. В течение последних нескольких дней количество новых выявленных заболевших коронавирусной инфекцией заметно возросло.

Попова заявила, что на сегодняшний день в России нет необходимости повторно вводить ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Она подчеркнула, что ранее в ведомстве предупреждали об увеличении числа заболевших, передает РИА Новости.

"Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется", - сказала Попова.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 31,1 миллионов человек, 961 тысяча из них скончались. В России выявлено 1,11 миллиона заболевших, 19 489 пациентов скончались.

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