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За год рейтинг Зеленского упал почти на 70%

14:42
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Президент Украины теряет позиции

Президент Украины Владимир Зеленский вызывает все меньше доверия у избирателей. На сегодняшний день его поддержали бы лишь 22,2% украинцев, показал опрос, проведенный сотрудниками Киевского международного института социологии. Еще год назад Зеленского были готовы поддержать 70% граждан.

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"Если бы выборы президента Украины проходили в середине сентября, то за тех или иных кандидатов проголосовал бы такой процент населения: 22,2% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 13,2% - за Петра Порошенко, 9,3% - за Юрия Бойко, 6,8% - за Юлию Тимошенко", - показали результаты опроса. Остальных кандидатов готовы поддержать менее 5% украинцев.

Отмечается, что опрос был проведен с 12 по 16 сентября посредством телефонного интервью во всех регионах страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В ходе опроса специалисты выяснили мнение более двух тысяч украинцев в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность при этом не выше 2,2%.

Владимир Зеленский занял пост президента Украины в 2019 году. Он победил на выборах во втором туре с результатом 73,22% голосов.

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