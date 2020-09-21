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У Тутберидзе рассказали, как будут работать с Медведевой

15:15
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Фигуристка вернулась к прославленному тренеру

Хореограф из группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о плане работы с фигуристкой Евгенией Медведевой, которая недавно вернулась в команду к тренеру.
Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе

Глейхенгауз подчеркнул, что за 3,5 недели спортсменку нужно подготовить к первому этапу Кубка России, а также улучшить ее нынешнюю форму. "Но какие-то совсем грандиозные действия мы, конечно же, не сделаем за это время", - отметил хореограф.

Он предположил, что к предстоящему чемпионату России прогресс в работе станет заметнее. Также Глейхенгауз добавил, что программы, которые Медведевой поставили у канадского тренера Брайана Орсера, останутся, но будут слегка изменены, передает Спорт-Экспресс.

Евгения Медведева покинула команду Этери Тутберидзе после Олимпиады в Пхенчхане. Новым тренером российской спортсменки стал канадец Брайан Орсер. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции фигуристка лишилась возможности заниматься с ним.

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