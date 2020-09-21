В Минпросвещения рассказали об эпидемиологической ситуации в школах

В ведомстве не видят причин для беспокойства

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов оценил эпидемиологическую ситуацию в российских школах. По словам министра, вспышек заболеваний на сегодняшний день не зафиксировано.

Глава ведомства отметил, что точечные заболевания присутствуют, однако в целом ситуацию можно считать спокойной. Кравцов подчеркнул, что в случае необходимости классы или школы переходят на другой режим работы, но общее число таковых не превышает 0,1%, передает РИА Новости.

"Каких-то вспышек заболеваний в общеобразовательных учреждениях нет. Ситуация спокойная", - резюмировал министр.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 31,1 миллионов человек, 961 тысяча из них скончались. В России выявлено 1,11 миллиона заболевших, 19 489 пациентов скончались.

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