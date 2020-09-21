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Тихановская пообещала Лукашенко годы протестов в Белоруссии

15:32
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Экс-кандидат составила черный список белорусских чиновников

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила на внеочередном заседании Комитета по иностранным делам Европарламента. Оппозиционер пообещала, что протесты в республике не прекратятся, пока не достигнут своей цели.
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"Мы будем протестовать столько, сколько будет надо - недели, месяцы или даже годы, если будет надо", - заявила Тихановская.

Лидер белорусской оппозиции подчеркнула: Александру Лукашенко не стоит надеяться на то, что протестные акции будут постепенно ослабевать. А Европарламенту она предложила свою версию черного списка белорусских чиновников – в отношении которых, по ее мнению, ЕС следует ввести санкции, передает ТАСС.

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