Ефремов в СИЗО избавился от пышной шевелюры

Актера побрил почти налысо сокамерник

В Общественной наблюдательной комиссии рассказали, в каких условиях содержится Михаил Ефремов в СИЗО №5. Правозащитник пообщался с актером и его сокамерниками.

Сотрудник ОНК рассказал, что в камере Ефремова есть холодильник, электрический чайник и телевизор. Актер и его сокамерники заверили правозащитника, что претензий к условиям содержания у них нет.

Соседи Ефремова заявили, что им не доставляют неудобств вредные привычки артиста. "Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит. Тем более что там есть вентилятор, способствующий проветриванию помещения", - отметил член ОНК.

Правозащитник подчеркнул, что Ефремов быстро нашел общий язык с соседями, а недавно один из сокамерников даже помог актеру со стрижкой, передает RT. "Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо", - добавил представитель ОНК.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева.

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