Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья

В регионе установилась холодная погода
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил начать в регионе отопительный сезон. В течение нескольких дней отопление подадут в жилые дома Подмосковья.
На прошлой неделе начали отапливаться социальные объекты, среди которых детские сады, школы и поликлиники.
"С прошлой пятницы мы начали подключать социальные объекты - школы, детские сады, поликлиники. Эта работа будет продолжена на этой неделе, и дополнительно я даю команду приступить к включению отопления в многоквартирных домах. Мы видим прогноз на два-три дня - до 20 градусов днем, однако ночи - очень холодные", - заявил Воробьев.
Он подчеркнул, что сейчас в Московской области температура в ночные часы фиксируется на уровне от двух до шести градусов. Однако риск заболеваемости ОРВИ подтолкнул власти Подмосковья дать отопление раньше, чтобы люди чувствовали себя комфортнее, передает АГН "Москва".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"