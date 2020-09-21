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Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья

16:08
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

В регионе установилась холодная погода

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил начать в регионе отопительный сезон. В течение нескольких дней отопление подадут в жилые дома Подмосковья.
Собянин решил включить отопление в Москве раньше срока

На прошлой неделе начали отапливаться социальные объекты, среди которых детские сады, школы и поликлиники.

"С прошлой пятницы мы начали подключать социальные объекты - школы, детские сады, поликлиники. Эта работа будет продолжена на этой неделе, и дополнительно я даю команду приступить к включению отопления в многоквартирных домах. Мы видим прогноз на два-три дня - до 20 градусов днем, однако ночи - очень холодные", - заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что сейчас в Московской области температура в ночные часы фиксируется на уровне от двух до шести градусов. Однако риск заболеваемости ОРВИ подтолкнул власти Подмосковья дать отопление раньше, чтобы люди чувствовали себя комфортнее, передает АГН "Москва".

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