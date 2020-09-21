Зеленский отказался уходить в отставку из-за ошибки в декларации

Президент "скрыл" пять миллионов гривен дохода

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки.

В начале июля политтехнолог Виктор Уколов разместил на сайте президента Украины петицию с требованием отставки Зеленского. Он также напомнил главе государства об его обещании уйти с поста президента, если нарушит законодательство.

Как сообщают украинские СМИ, Зеленский нарушил закон, не задекларировав пять миллионов гривен дохода от покупки ценных бумаг. Президент признал ошибку и заявил на себя в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. После в ведомстве вручили президенту два административных протокола.

В связи с этим украинский лидер подчеркнул, что несвоевременное информирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имуществе его семьи стало результатом ошибки. Но это не является поводом к отставке, передает РИА Новости.

"Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства", - заявил Зеленский.

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