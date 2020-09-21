Навальный после комы потребовал переслать ему одежду из Омска

Блогер утверждает, что на вещах остались следы яда

Алексей Навальный потребовал вернуть ему одежду, в которой его привезли в больницу Омска. Блогер утверждает, что, поскольку немецкие эксперты нашли следы "Новичка" на его теле, то и на вещах должен быть остаться яд.

"Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику", - написал Навальный, который на днях вышел из комы. Блогер также выразил возмущение тем, что в России до сих пор не возбудили уголовного дела по поводу его отравления.

Тем временем медики в Омске ответили, что одежды Навального у них нет. "Одежду изъяли следственные органы в рамках доследственной проверки, когда Навальный находился в Омске", - заявили пресс-службе регионального минздрава.

В свою очередь, в российском МВД заявили, что в рамках проверки по инциденту с Навальным опрошены уже более 200 человек – от пассажиров самолета, в котором блогеру стало плохо, заканчивая сотрудниками ФБК. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Берлине настаивают на версии "отравления" российского блогера отравляющим веществом "Новичок", известным по истории со Скрипалями. Министерство обороны Германии 9 сентября сообщило, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального. С Россией, несмотря на настоятельные обращения Москвы, ФРГ результатами исследований не делится.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"