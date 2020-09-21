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Депутат МГД Картавцева отметила сознательность москвичей в вопросе вакцинации от гриппа

16:07
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Показатель вакцинации выше, чем в прошлом году

В Мосгордуме отметили рост вакцинации от гриппа среди москвичей по сравнению с прошлым годом. По словам председателя комиссии столичного парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья Ларисы Картавцевой, в этом году показатель в полтора-два раза выше прошлогоднего.

"Это очень хорошая тенденция – особенно на фоне того, что пандемия еще не побеждена окончательно, и мы не знаем точно, как повлияет на организм одновременное заражение гриппом и коронавирусной инфекцией. Лучше обезопасить себя. Я рекомендую сделать прививку каждому, однако перед вакцинацией обязательно нужно проконсультироваться с врачом", - сказала Картавцева.

Она рассказала, что сейчас в городе работают 450 прививочных пунктов. Получить вакцину от гриппа можно не только в поликлиниках, но и на некоторых станциях метро и МЦК, а также центрах "Мои документы". Сделать прививку в мобильных точках могут только москвичи старше 18 лет.

По мнению Картавцевой, вынесенные из пандемии коронавируса уроки будут полезны в будущем во время вспышек гриппа и ОРВИ. В частности, она назвала хорошей практикой ношение масок в общественном транспорте.

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