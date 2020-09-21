Депутат МГД Игорь Бускин: Технически Москва уже сейчас готова к началу отопительного сезона

В этом году батареи начнут прогревать при первом значительном похолодании

Москва готова к отопительному сезону. Об этом заявил член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в 2020 году отопление в домах появится при первом значительном похолодании. Такое решение ранее принял мэр столицы Сергей Собянин, напомнил депутат.

Включать отопление будут по традиционному принципу. Сначала батареи прогреются в детских садах, школах, больницах, поликлиниках, медучреждениях, а затем наступит очередь жилых домов, офисов и промышленных зданий.

Технически Москва уже сейчас готова к началу отопительного сезона. Бускин рассказал, что инженеры уже проверили всю систему подачи тепла, начиная от теплоэлектроцентралей и заканчивая малыми котельными и квартальными тепловыми станциями.

"Объемы проверок и летнего планового ремонта впечатляющие: в этом году в Москве к отопительному сезону подготовили более 73 тысяч зданий, в том числе 33900 жилых домов", - отметил Бускин.

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