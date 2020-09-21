ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Игорь Бускин: Технически Москва уже сейчас готова к началу отопительного сезона

16:30
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

В этом году батареи начнут прогревать при первом значительном похолодании

Москва готова к отопительному сезону. Об этом заявил член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в 2020 году отопление в домах появится при первом значительном похолодании. Такое решение ранее принял мэр столицы Сергей Собянин, напомнил депутат.

Включать отопление будут по традиционному принципу. Сначала батареи прогреются в детских садах, школах, больницах, поликлиниках, медучреждениях, а затем наступит очередь жилых домов, офисов и промышленных зданий.

Технически Москва уже сейчас готова к началу отопительного сезона. Бускин рассказал, что инженеры уже проверили всю систему подачи тепла, начиная от теплоэлектроцентралей и заканчивая малыми котельными и квартальными тепловыми станциями.

"Объемы проверок и летнего планового ремонта впечатляющие: в этом году в Москве к отопительному сезону подготовили более 73 тысяч зданий, в том числе 33900 жилых домов", - отметил Бускин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудница районной тепловой станции
Сотрудница районной тепловой станции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.