Ефремов испытывает терпение сокамерников постоянным курением

Во внешности актера также произошли изменения

Правозащитники, посетившие в СИЗО №5 актера Михаила Ефремова, рассказали об условиях содержания в этом учреждении. Претензий ни у артиста, ни у его сокамерников нет – в камере есть телевизор, холодильник и электрочайник, рассказал журналистам член Общественной наблюдательной комиссии.

Правозащитники отметили изменения во внешности актера: Ефремов попал в СИЗО с пышной шевелюрой, сейчас же он острижен "под машинку". Соседи по камере терпят вредные привычки артиста – он постоянно курит.

"Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит. Тем более что там есть вентилятор, способствующий проветриванию помещения", — приводит RT комментарий правозащитника.

Ефремов приговорен судом к восьми годам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом. Вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы актер в состоянии опьянения выехал на своем Jeep Grand Cherokee на встречную полосу. Он столкнулся с "Ладой", водитель которой, Сергей Захаров, позже скончался в больнице.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"