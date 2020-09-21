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Собянин встретился с директором европейского бюро ВОЗ

16:48
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Обсуждали ситуацию с коронавирусом

Сергей Собянин в понедельник встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге. По словам мэра Москвы, рекомендации ВОЗ в значительной степени легли в основу мер, которые были приняты в столице для борьбы с коронавирусом.

"Должен сказать, что пандемия развивалась на разных стадиях по-разному, и в начале ваши рекомендации воспринимали несколько даже избыточными, но когда мы вошли во вторую стадию, когда целый ряд стран оказались в сложной эпидемиологической ситуации, то все признали вашу правоту", - сказал Собянин, добавив, что Москва накопила большой опыт работы в борьбе с COVID-19 и готова им поделиться.

В свою очередь Клюге отметил, что сейчас многие страны вновь переживают периоды ограничительных мер из-за коронавируса. По его словам, Москва - прекрасный пример того, как сегодня происходит работа в направлении борьбы с COVID-19.

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Сергей Собянин
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