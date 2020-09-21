Эксперты не обнаружили следов яда на одежде Навального

Проверены все личные вещи

Следов "Новичка" либо других опасных веществ на одежде Алексея навального, в которой блогера доставили в омскую больницу, эксперты не нашли. Личные вещи были изъяты в день госпитализации для доследственной проверки.

"В его личных вещах никаких опасных, запрещенных, отравляющих, иных веществ или их следов не обнаружено", — сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах.

Российский блогер Алексей Навальный после того, как вышел из комы в берлинской клинике "Шарите", потребовал вернуть ему вещи. Он заявил, что одежда может стать важной уликой, поскольку на его теле были следы отравляющего вещества. Берлин передал результаты своего исследования в ОЗХО, так и не поделившись с Россией данными собственных исследований.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"