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Эксперты не обнаружили следов яда на одежде Навального

16:58
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Проверены все личные вещи

Следов "Новичка" либо других опасных веществ на одежде Алексея навального, в которой блогера доставили в омскую больницу, эксперты не нашли. Личные вещи были изъяты в день госпитализации для доследственной проверки.
Навальный после комы потребовал переслать ему одежду из Омска

"В его личных вещах никаких опасных, запрещенных, отравляющих, иных веществ или их следов не обнаружено", — сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах.

Российский блогер Алексей Навальный после того, как вышел из комы в берлинской клинике "Шарите", потребовал вернуть ему вещи. Он заявил, что  одежда может стать важной уликой, поскольку на его теле были следы отравляющего вещества. Берлин передал результаты своего исследования в ОЗХО, так и не поделившись с Россией данными собственных исследований.

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