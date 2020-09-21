Депутат Мосгордумы Андрей Титов отметил удобство нового сервиса факторинга на базе МИК

Он позволит предприятиям сохранить финансовую стабильность

Внедрение сервиса факторинга на базе Московского инновационного кластера позволит предприятиям передовых инновационных отраслей сохранить финансовую стабильность. Об этом сообщил член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Андрей Титов.

"Московский инновационный кластер объединяет предприятия IT-отрасли, лаборатории, институты, ведущие прикладные разработки техники и оборудования. Факторинг - это сервис, который позволяет предприятиям получать оплату за поставленные товары в обмен на уступку своей дебиторской задолженности", - сказал Титов.

По его словам, уступка дебиторской задолженности - это инструмент, который позволит избежать кризиса неплатежей, которого опасаются многие бизнесмены, начавшие свое дело в девяностые.

"Мы прошли и бартер, и задержки оплаты, и периоды, когда значительная дебиторская задолженность в момент превращалась в копейки. С использованием факторинговых инструментов под гарантии государства такие ситуации исключаются", - отметил Титов.

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