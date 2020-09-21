Депутат МГД Евгений Герасимов: Школьники должны увековечивать память московских ополченцев

Мероприятия предлагают включить в школьную программу

Школьники должны знать историю своей страны, Великой Победы. Надо помнить и о добровольцах, которые в годы Великой Отечественной войны записывались в дивизии ополченцев и шли защищать столицу, подчеркивает депутат Мосгордумы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Мероприятия по увековечиванию памяти московских ополченцев народный артист предложил включить в школьную программу.

Парламентарий выступил с этой инициативой на заседании Межведомственного совета по развитию межнациональных действий в Москве. Герасимов напомнил, что Мосгордума ранее уже обращалась с таким предложением к столичному Департаменту образования и науки.

"Необходимо знать историю своей страны, своего города, историю Великой Победы, хранить память о тех, кто защищал Москву, кто умирал от голода и холода на строительстве оборонительных сооружений Москвы. Помнить о тех добровольцах-ополченцах, которые, не владея навыками боя, зачастую не умея обращаться с оружием, записывались в дивизии московских ополченцев, шли на передовую и не щадя жизни защищали город", - сказал депутат.

Герасимов пояснил, что формат мероприятий может быть самым разным. Это, в частности, экскурсии на места, где формировались дивизии московских ополченцев, на передовые рубежи обороны столицы. Можно также проводить конкурсы сочинений на тему подвига ополченцев, встречи с ветеранами. Школьники могут принимать участие и в работе ветеранских организаций.

Парламентарий напомнил, что Московская городская Дума занимается увековечиванием памяти героев-ополченцев, устанавливает закладные камни и памятники в местах формирования дивизий – не только в Москве, но и в Московской области, и в близлежащих регионах. Списки этих мест хранятся в Мосгордуме.

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