Два десятка саркофагов возрастом 2500 лет нашли в Египте

Они хорошо сохранились

О сенсационной находке сообщили в Египте. Там обнаружены 14 древних саркофагов. Предположительный возраст артефактов - свыше двух с половиной тысяч лет. Однако на их поверхности прекрасно сохранились красочные рисунки и надписи. Захоронение находится в священном комплексе Саккара всего в нескольких километрах от знаменитых пирамид Гизы. Там же на прошлой неделе были обнаружены ещё 13 саркофагов. И раскопки на этом месте продолжаются.

О своем открытии египетские археологии рассказывают немного, но в ближайшие дни обещают сенсацию. В необычном тайнике у подножия древних пирамид в городе Саккара под Каиром найдены сначала 13 человеческих саркофагов, а затем еще 14. Они были уложены в штабеля. Но дело не только в количестве. Уникальная коллекция деревянных гробов оказалась нетронутой не только природой, но и черными копателями, которые многие годы грабят древние могилы.

"Предварительные исследования показывают, что эти гробы полностью закрыты, и они не открывались с тех пор, как были похоронены внутри колодца. И уже ясно, что они не единственные. Вполне вероятно, есть ещё захоронения внутри могильной шахты", - сообщили в министерстве туризма и древностей Египта.

"Это действительно величайшие находки. Это просто удивительно, мы видим, что сохранился яркий декор. Вот краска. Черная, голубая, красная, зеленая. Очень хорошо сохранилась. Мы нашли мумии, саркофаги, объекты, статуи", - восхищенно рассказывает генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири.

И сокровища, захороненные вместе с их хозяевами. Впрочем, кто они – пока неизвестно. Имена и титулы еще предстоит установить. Но до этого этапа еще далеко. Наши ученые к открытию своих египетских коллег, правда, отнеслись скептически.

"Обнаружение саркофагов этого времени является относительно обычным событием в истории Египетской археологии. Потому что в это время бальзамирование стало гораздо более доступным, мумий делали все больше и больше. Да и вообще количество людей в Египте увеличилось. Поэтому очень часто встречалось, что саркофаги уже не помещали в отдельные погребения, а делали так называемые "коммунальные гробницы". И вот это один из примеров", - говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Максим Лебедев.

Саккара уже давно представляет интерес для археологов. Город включен в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вся история Египта. В нём находится древнейший некрополь столицы Древнего Царства Мемфиса. Самое знаменитое из здешних сооружений – колоссальная Ступенчатая пирамида фараона Джосера. 2 с половиной тысячи лет под слоем в 11 метров. Именно на такую глубину приходится спускаться археологам. Это сооружение похоже на колодец. Не испугался опуститься поближе к истории и министр древностей Египта. Только после того, как он осмотрел находки, местные власти официально заявили, что все-таки они уникальны.

Эти древности еще предстоит вывезти. А это, пожалуй, одна из сложных и опасных процедур. После того, как их доставят в исследовательские центры, начнется детальное изучение. И оно может затянуться не на один год. Впрочем, египетские власти уже начали активно рекламировать поразительные находки своих археологов, тем самым надеясь привлечь еще больше туристов – поклонников мистического древнего Египта.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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