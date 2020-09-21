Европа не смогла договориться о санкциях против Минска

Против выступил Кипр

Странам ЕС не удалось согласовать общую позицию по санкциям в отношении Белоруссии из-за непризнания выборов. Этот вопрос обсуждали на уровне министров иностранных дел. Подписать соглашение отказался Кипр. Ещё одну попытку прийти к единому мнению сделают на саммите лидеров ЕС уже в эту среду. Тогда же обсудят и пакет мер поддержки Белоруссии. Польша, Литва и Румыния предложили ввести безвизовый режим для граждан республики и обеспечить доступ к финансовым институтам ЕС.

Соприкосновение локтями вместо традиционного рукопожатия – это дань эпидемической обстановке. И удивительное совместное фото: экс-домохозяйка и председатель Европарламента. Тут уже все дело в обстановке политической.

"Я прошу всех открыто говорить о ситуации в нашей стране. Только с помощью международного сообщества мы сможем выиграть нашу борьбу за демократическую Беларусь", - говорит Светлана Тихановская.

Чуть ранее на пресс-конференции по случаю своего приезда в Брюссель Светлана Тихановская высказалась куда более определенно о том, какой именно должна быть, по ее мнению, помощь Евросоюза.

"Санкции очень важны в нашей борьбе. Потому что это часть давления, которое заставит так называемую власть начать диалог с нами. Я попросила ЕС и другие страны перестать поддерживать режим материально. Это нам - борцам за свободу - нужна помощь извне", - заявила она.

Двойные стандарты налицо: Тихановская ведь только накануне в интервью российским журналистам заявляла, что, поддерживая Лукашенко, Москва вмешивается во внутренние дела суверенного государства. Логика странная. России, получается, нельзя выстраивать отношения с законно избранным президентом Белоруссии, а ЕС открыто помогать лидерам оппозиции, проигравшим на выборах, почему-то можно. Европа, конечно, за такой подход.

"Сегодня мы собираемся обсудить, должен ли Евросоюз наказать тех, кто участвовал в фальсификации выборов. Мы также должны решить вопрос о том, должен ли Лукашенко подвергнуться санкциям со стороны Европейского Союза", - заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Сегодня мы обсудим, как поддержать население Белоруссии. Пересмотреть наши отношения с правительством Белоруссии в соответствии с ситуацией, когда мы не признаем Лукашенко в качестве законного президента Белоруссии", - говорит верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Вариантов европейской поддержки масса. Есть, например, предложение разработать так называемый "план Маршалла" - создать фонд для Белоруссии на сумму не менее миллиарда евро. Еще дальше пошли президенты Польши, Литвы и Румынии.

"Мы считаем, что, поддерживая народ Белоруссии, Европейский союз, как крупная мировая экономическая сила, должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований Белоруссии. Пакет должен включать, среди прочего, содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО), безвизовый режим при наличии необходимых условий, содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Белоруссии, доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Белоруссии", - говорится в заявлении.

Собственно, это украинский сценарий. По которому Киев очень бедно и очень неспокойно живет с 2014 года после победы Майдана. На победу все еще надеются и протестующие в Белоруссии. По выходным люди продолжают выходить на несанкционированные митинги. Есть задержанные.

При этом оппозиционные телеграмм-каналы продолжают публиковать личные данные сотрудников милиции и призывы, мягко говоря, разобраться с ними. Похоже, силовиков попросту пытаются запугать, чтобы они боялись выходить на службу.

"Мне докладывают, что в какой-то поликлинике врач отказался или отказалась лечить трехлетнего ребенка военного человека. Это не врач. Слушайте, в годы войны мы врагов своих лечили, если попадался на поле боя. А это, что ж это за врачи?" – возмутился Александр Лукашенко.

Неизменно, одновременно с акциями протеста, в Белоруссии проходят и митинги тех, кто выступает за мир в стране. В это воскресенье завершился мотопробег, посвященный 75-летию Победы. Байкеры из России и Белоруссии вместе проехали более 13 тысяч километров от Краснодара до Бреста и посетили места боевой славы советской армии.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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