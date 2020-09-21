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Начинающий рэпер сбил пешеходов в центре Москвы

17:53
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Его автомобиль отбросило на тротуар после столкновения с другой машиной

В центре Москвы произошло серьезное ДТП. В результате наезда иномарки трое пешеходов пострадали, двоих госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По данным Департамента транспорта, автомобиль Infiniti нёсся по улице Остоженка с превышением скорости, проигнорировал запрещающий сигнал светофора, столкнулся с другой машиной, после чего вылетел на тротуар, сбил людей и остановился только врезавшись в здание.

Незначительные травмы также получили находившиеся в салоне пассажиры. За рулём, по предварительным данным, находился начинающий певец 26-летний Эльмин Гулиев, он же рэпер Эллей. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Автомобиль сбил пешеходов на тротуаре в центре Москвы
Автомобиль сбил пешеходов на тротуаре в центре Москвы
На месте ДТП
На месте ДТП
Эльмин Гулиев
Эльмин Гулиев
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