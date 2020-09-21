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В Сочи обсудят новый порядок контрольно-надзорной деятельности

18:10
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Работа начнется 28 сентября

Новый порядок контрольно-надзорной деятельности в России в 2020 году обсудят специалисты на семинаре в Сочи. Работа начнется 28 сентября, сессии продлятся до 17 октября.
В Солнечногорске проходит семинар членов Госсовета

Участники намерены рассмотреть актуальные   изменения   законодательства. В частности, одной из тем обсуждения станет реализация   приоритетного   проекта   "Реформа   контрольно-надзорной   деятельности".

Особое внимание эксперты уделят организации мероприятий профилактике  нарушений обязательных  требований. Обсудят также  вопросы контроля  за  деятельностью  бюджетных  и  автономных учреждений, дела действующей судебной практики, говорится в пресс-релизе департамента средств массовой информации Москвы.

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