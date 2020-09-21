В Сочи обсудят новый порядок контрольно-надзорной деятельности

Работа начнется 28 сентября

Новый порядок контрольно-надзорной деятельности в России в 2020 году обсудят специалисты на семинаре в Сочи. Работа начнется 28 сентября, сессии продлятся до 17 октября.

Участники намерены рассмотреть актуальные изменения законодательства. В частности, одной из тем обсуждения станет реализация приоритетного проекта "Реформа контрольно-надзорной деятельности".

Особое внимание эксперты уделят организации мероприятий профилактике нарушений обязательных требований. Обсудят также вопросы контроля за деятельностью бюджетных и автономных учреждений, дела действующей судебной практики, говорится в пресс-релизе департамента средств массовой информации Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"