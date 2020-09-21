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Минздрав объяснил, кто первым должен привиться от коронавируса

18:25
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Это группы людей, тяжело переносящие заболевание

Минздрав назвал группы людей, которым в первую очередь необходима прививка от COVID-19. Как пояснил главный внештатный кардиолог ведомства Сергей Бойцов, это пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 в августе. Препарат разработан институтом имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Сергей Бойцов подчеркнул, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо прививаться не только против коронавируса, но также гриппа и пневмококковой инфекции. Уже есть данные о тяжелом течении болезни у тех, кто страдает гипертонией. Тем не менее, хотя ученые пока не накопили опыта эффективности прививки против коронавируса. знания о других вакцинах и инфекциях подтверждают необходимость вакцинации, передает РИА Новости.

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