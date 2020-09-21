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МиГ-31 перехватили самолет британских ВВС над Баренцевым морем

19:11
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

До российской границы разведчик не долетел

Российские истребители поднимались на перехват воздушной цели над Баренцевым морем. Два МиГ-31 вынудили отвернуть от российской границы стратегический самолет-разведчик ВВС Великобритании.
МиГ-31 перехватил норвежского разведчика над Баренцевым морем

21 сентября радарами над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице России воздушная цель.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной.

Экипажи российских истребителей определили цель как стратегический самолет-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании. Самолет-разведчик сопроводили над акваторией Баренцева моря, после чего истребители вернулись на аэродром базирования, сообщили в Минобороны.

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