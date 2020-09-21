Педагог московского вуза пострадала в ДТП на Остоженке

Аварию прокомментировал друг находившегося за рулем рэпера

Одна из пострадавших в ДТП на улице Остоженка в центре Москвы - преподаватель МГЛУ Надежда Тухтарова. Это подтвердили в вузе, отметив, что педагог госпитализирована в первую городскую больницу.

"Да, действительно наш преподаватель. Сказали пока только, что ее увезли в первую городскую больницу", - отметили в университете. На сайте вуза сообщается, что Надежда Тухтарова - старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, на улице Остоженка в центре столицы Infiniti проехал на красный свет, задел Mercedes и вылетел на тротуар. Пострадали минимум два человека.

Друг водителя Infiniti заверил журналистов, что тот был абсолютно трезв. По его словам, автомобиль ехал по прямой и ПДД не нарушал, ему помешал выехавший на перекресток Mercedes. Хотя на опубликованном ранее видео видно, что машина движется на большой скорости.

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