ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Педагог московского вуза пострадала в ДТП на Остоженке

19:04
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Аварию прокомментировал друг находившегося за рулем рэпера

Одна из пострадавших в ДТП на улице Остоженка в центре Москвы - преподаватель МГЛУ Надежда Тухтарова. Это подтвердили в вузе, отметив, что педагог госпитализирована в первую городскую больницу.
Опубликовано видео с места ДТП с россиянами в Турции

"Да, действительно наш преподаватель. Сказали пока только, что ее увезли в первую городскую больницу", - отметили в университете. На сайте вуза сообщается, что Надежда Тухтарова - старший преподаватель кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, на улице Остоженка в центре столицы Infiniti проехал на красный свет, задел Mercedes и вылетел на тротуар. Пострадали минимум два человека.

Друг водителя Infiniti заверил журналистов, что тот был абсолютно трезв. По его словам, автомобиль ехал по прямой и ПДД не нарушал, ему помешал выехавший на перекресток Mercedes. Хотя на опубликованном ранее видео видно, что машина движется на большой скорости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
На месте ДТП
На месте ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.