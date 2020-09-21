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Нефть дешевеет из-за ожидания второй волны коронавируса

19:18
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Brent и WTI подешевели на 5%

Нефть дешевеет на фоне роста опасений второй волны распространения коронавируса. Цена ноябрьских фьючерсов марки Brent снизилась на 5% - до 41,4 доллара за баррель, WTI опустилась до 39,48 доллара.

Как пишет РИА Новости, трейдеры опасаются начала "второй волны" распространения коронавируса, которая может оказать давление на всю мировую экономику.

Кроме того, на цену отрицательно влияют сообщения о возобновлении добычи нефти на востоке Ливии. Это может привести к перенасыщению рынка, полагают аналитики.

Ранее ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи после того, как командующий Ливийской национальной армии Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов.

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