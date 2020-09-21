Лавров назвал заразивший Европу американский вирус

Вашингтон утратил способности к дипломатии

Евросоюз заразился от Соединенных Штатов тягой к неоправданным санкциям. А у Вашингтона привычка беспричинно вводить ограничительные меры появилась задолго до того, как нынешняя администрация Белого дома начала свою работу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"К сожалению, такая практика заразительна. Европейский союз все больше и больше "увлекается" такими же приемами, которые США применяют последние десять лет", - сказал российский министр.

Лавров прокомментировал действия США в отношении Ирана. Как стало ранее известно, американский президент Дональд Трамп намерен издать указ, который позволит ему вводить санкции в отношении тех, кто нарушает "эмбарго" на поставку оружия Ирану. 21 сентября Вашингтон вводит санкции против более 20 лиц и организаций, участвующих в иранской ядерной, ракетной и обычной программах вооружений.

Глава МИД России отметил: он не удивится, если США начнут угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном. Однако эти ограничения будут незаконными и нелегальными, убежден Лавров. Вашингтон, к сожалению, утратил талант ведения дипломатии - в его арсенале остались только ультиматумы и санкции, подчеркнул министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

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