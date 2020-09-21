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Лавров назвал заразивший Европу американский вирус

19:52
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Вашингтон утратил способности к дипломатии

Евросоюз заразился от Соединенных Штатов тягой к неоправданным санкциям. А у Вашингтона привычка беспричинно вводить ограничительные меры появилась задолго до того, как нынешняя администрация Белого дома начала свою работу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров объяснил американцам, как надо разговаривать с Россией

"К сожалению, такая практика заразительна. Европейский союз все больше и больше "увлекается" такими же приемами, которые США применяют последние десять лет", - сказал российский министр.

Лавров прокомментировал действия США в отношении Ирана. Как стало ранее известно, американский президент Дональд Трамп намерен издать указ, который позволит ему вводить санкции в отношении тех, кто нарушает "эмбарго" на поставку оружия Ирану.  21 сентября Вашингтон вводит санкции против более 20 лиц и организаций, участвующих в иранской ядерной, ракетной и обычной программах вооружений.

Глава МИД России отметил: он не удивится, если США начнут угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном. Однако эти ограничения будут незаконными и нелегальными, убежден Лавров. Вашингтон, к сожалению, утратил талант ведения дипломатии - в его арсенале остались только ультиматумы и санкции, подчеркнул министр в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

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