Следственный комитет заинтересовался прошлым Эльмана Пашаева

Адвоката подозревают в незаконном завладении квартирой москвички в конце 90-х

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о возможном мошенничестве Эльмана Пашаева с квартирой в Москве. При наличии в действиях бывшего адвоката Михаила Ефремова противоправных действий будет возбуждено уголовное дело.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможной причастности Пашаева к мошенничеству с квартирой одной из московских семей. В 1997 году адвокат, предположительно, сыграл свадьбу с 48-летней москвичкой Еленой Кирсановой. Женщина страдает расстройством личности, рассказал агентству ТАСС адвокат Владимир Слащев.

После бракосочетания Пашаев подделал документы на квартиру, частично приватизировал ее, а вскоре и вовсе выписал супругу вместе с ее сыном. При этом на Кирсановой адвокат женился будучи в браке с первой женой, выяснил телеканал "Россия 1".

"Глава ведомства поручил изучить все озвученные обстоятельства, дать им всестороннюю правовую оценку, приняв меры к восстановлению нарушенных прав", - сообщили в пресс-службе СКР.

Сам Пашаев уже отреагировал на поручение Бастрыкина. По его словам, никакого хищения не было, жилплощадь у Кирсановой он выкупил.

"Эта семья получила деньги, о чем у меня есть подтверждение. Мы все в этой квартире, которая тогда не была приватизирована, были прописаны. Я заплатил деньги и они выписались", - заявил он агентству ТАСС.

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