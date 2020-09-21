Дорогой Зеленский: Порошенко оценил расходы на содержание президента Украины

Экс-президент расстроен, что его преемник не ездит на велосипеде

Владимир Зеленский стал самым дорогим президентом для украинских налогоплательщиков, уверен бывший лидер Незалежной. По словам Петра Порошенко, об этом свидетельствуют расходы на офис главы государства, заложенные в проекте бюджета на следующий год.

"Когда-то они говорили, что будут ездить на велосипедах в кортежах. Деньги, выделенные в этом году, - на свете нет такого количества велосипедов, чтобы их освоить. И снова за счет налогоплательщиков…", - цитирует Порошенко пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Порошенко заметил, что при этом и собственных средств и имущества – как у Зеленского, так и у его соратников – "аж декларация трещит". Экс-президент заметил, что в этих декларациях еще и не все указано. Политик напомнил, что в проекте госбюджета выросли расходы не только на содержание окружения Зеленского, но и на силовиков.

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