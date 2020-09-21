Помпео собрал коалицию противников "Северного потока-2"

США надеются, что газопровод не будет достроен

США надеются, что газопровод "Северный поток-2" не будет достроен. Вашингтон создает коалицию противников этого проекта, которая помешает его завершению, заявил глава госдепартамента Майк Помпео.

"Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток-2" создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, я знаю, глубоко волнует многих немцев", - сказал Помпео в интервью немецкому изданию Bild.

Госсекретарь США выразил надежду, что правительство Германии придет к такому же мнению. Он считает, что на позицию Берлина в отношении газопровода должно повлиять, в частности, то, что произошло с российским блогером Алексеем Навальным.

США активно продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. Против "Северного потока-2" выступают также Украина и некоторые европейские страны. Вашингтон в конце прошлого года ввел санкции - он потребовал от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно прекратить строительство.

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