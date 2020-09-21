Роспотребнадзор объяснил рост числа случаев COVID-19 в России

В ведомстве этого ожидали

Существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19 в России не прогнозируется – несмотря на рост числа заразившихся в последние дни. В Роспотребнадзоре ожидали подобного развития событий, отметила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Татьяна Руженцова.

"Мы не видим резкого подъема, но прирост есть. Еще раз подчеркиваю, что он ожидаем, потому что тестируются те, кто имеют симптомы респираторных инфекций. Их, конечно, стало больше. Пока мы говорим о приросте", - заявила Руженцова в эфире телеканала РБК.

Медик подчеркнула, что в ведомстве не ожидают резкого прироста или существенного ухудшения ситуации. При этом врач подчеркивает, что в России готовы к любому сценарию. По словам Руженцовой, загруженность отделений реанимаций инфекционных стационаров в настоящее время мала. Большинство пациентов сейчас наблюдаются на дому – болезнь протекает в легкой форме.

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