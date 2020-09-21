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Роспотребнадзор объяснил рост числа случаев COVID-19 в России

21:04
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

В ведомстве этого ожидали

Существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19 в России не прогнозируется – несмотря на рост числа заразившихся в последние дни. В Роспотребнадзоре ожидали подобного развития событий, отметила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Татьяна Руженцова.
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"Мы не видим резкого подъема, но прирост есть. Еще раз подчеркиваю, что он ожидаем, потому что тестируются те, кто имеют симптомы респираторных инфекций. Их, конечно, стало больше. Пока мы говорим о приросте", - заявила Руженцова в эфире телеканала РБК.

Медик подчеркнула, что в ведомстве не ожидают резкого прироста или существенного ухудшения ситуации. При этом врач подчеркивает, что в России готовы к любому сценарию. По словам Руженцовой, загруженность отделений реанимаций инфекционных стационаров в настоящее время мала. Большинство пациентов сейчас наблюдаются на дому – болезнь протекает в легкой форме.

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