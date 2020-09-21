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Водянова показала фото и видео со свадьбы с Антуаном Арно

21:07
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Скромная церемония прошла в парижской мэрии

Топ-модель Наталья Водянова показала первые фотографии и видео со свадьбы с французским миллионером Антуаном Арно. На опубликованных в инстаграме кадрах счастливые молодожены выходят из здания парижской мэрии под радостные крики гостей.

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Водянова и Арно заключили брак 19 сентября. Свадьба должна была состояться еще в июне, но из-за пандемии коронавируса ее пришлось отложить.

Наталья Водянова и Антуан Арно начали встречаться в 2011 году. У пары родились двое сыновей. Всего у россиянки пятеро детей.

43-летний Антуан Арно – сын одного из самых богатых людей планеты Бернара Арно. Состояние владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy оценивается в 76 миллиардов долларов.

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