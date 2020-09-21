Дикий кабан стал причиной смертельного ДТП в Тюменской области

Погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли в столкновении двух автомобилей в Тюменской области. Один пострадавший госпитализирован. По предварительным данным, водитель "Лады" пытался избежать наезда на выскочившего на дорогу кабана.

"Четыре человека погибли сегодня… в ДТП на 141-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе Тюменской области, один получил травмы", - говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.

Автомобили Mitsubishi и "Лада" столкнулись на трассе около 19 часов по московскому времени. Как сообщают в автоинспекции, один из водителей выехал на встречную полосу, пытаясь объехать животное. Избежать столкновения не удалось – кабан погиб, а "Ладу" от удара выбросило в кювет.

27-летний водитель Mitsubishi, житель Кургана, госпитализирован. В аварии погибли водитель "Лады" и трое его попутчиков из Тюмени - 45-летняя женщина, ее дочка четырех лет и 43-летний мужчина, сообщает РИА Новости.

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