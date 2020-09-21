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Подземные толчки напугали жителей Иркутска

22:10
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Магнитуда землетрясения составила 5,3

Жителей Иркутска в ночь на 22 сентября разбудили подземные толчки. За первым, магнитудой в 5,3, через20-30 минут последовал второй, менее сильный.
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"Это было не похожее на привычное нам землетрясение – оно прошло не одним ударом, вибрация ощущалась некоторое время", - приводит портал "ИркСиб" записи горожан в социальных сетях. "На 10 этаже жуть, как страшно", - признался один из пользователей.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал около 21 часа по московскому времени. Его эпицентр располагался в 31 километре к северо-западу от города Слюдянка и 83 километрах к юго-западу от Иркутска. Очаг залегал на глубине двух километров. О жертвах и разрушениях не сообщается.

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