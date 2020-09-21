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Роспотребнадзор назвал срок максимального подъема заболеваемости COVID-19

22:33
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

С инфекцией справятся к концу 2021 года

Число заразившихся COVID-19 в России будет постепенно увеличиваться. Максимальные значения ожидаются к ноябрю. В то же время, повторения ситуации, которая была весной 2020 года, специалисты не ожидают.
Роспотребнадзор объяснил рост числа случаев COVID-19 в России

"Такой ситуации, как была в марте, апреле, мае, все-таки, надеюсь, не повторится", - заявил эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Выступая в эфире проекта РБК "ЧЭЗNext", Лебедев подчеркнул: чтобы сдержать рост заболеваемости, достаточно не давать вирусу возможности распространяться от человека к человеку. А для этого надо соблюдать уже привычные меры безопасности – и провести массовую вакцинацию.

Эксперт отметил, что вирус со временем потеряет свою агрессивность. Лебедев выразил надежду, что к концу 2021 года коронавирусная инфекция перестанет быть "такой страшной проблемой".

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