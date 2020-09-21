Путин наградил Боярского орденом Почета

Артист награжден за большой вклад в развитие отечественной культуры

Михаил Боярский награжден орденом Почета. Указ о награждении подписан президентом России Владимиром Путиным.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: ...орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича - артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский особенно запомнился зрителям по фильмам "Д'Артаньян и три мушкетера", "Собака на сене", "Тарас Бульба". Популярны и песни в исполнении Боярского – в частности, "Зеленоглазое такси" и "Все пройдет".

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