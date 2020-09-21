ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин наградил Боярского орденом Почета

22:58
  • понедельник
  • 21 сентября 2020

Артист награжден за большой вклад в развитие отечественной культуры

Михаил Боярский награжден орденом Почета. Указ о награждении подписан президентом России Владимиром Путиным.
Михаил Боярский упал в обморок перед прививкой от гриппа

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: ...орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича - артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский особенно запомнился зрителям по фильмам "Д'Артаньян и три мушкетера", "Собака на сене", "Тарас Бульба". Популярны и песни в исполнении Боярского – в частности, "Зеленоглазое такси" и "Все пройдет".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Боярский
Михаил Боярский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.