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Почему США пытаются подорвать репутацию ООН

09:21
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Такая ситуация возникла после прихода в Белый дом Дональда Трампа, считает эксперт Николай Топорнин

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили работу ООН. Сможет ли организация эффективно реагировать на новые вызовы? Как противостоять Вашингтону, который действует всё более эгоистично, и всё меньше считается с международными нормами? И можно ли усилить влияние ООН через реформу этой организации? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Американцы все последние годы пытаются подорвать репутацию ООН всеми возможными способами. Взять хотя бы последние выходки США в отношении Ирана", - сказал Фролов.

"Такая ситуация возникла после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Именно он сказал, что многие международные организации не отвечают национальным интересам, в том числе упомянул ООН. По его мнению, организацию содержит Америка, а дивидендов нет", - заявил эксперт.

Полный комментарий Топорнина смотрите в видео.

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