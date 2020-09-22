Раскрыта опасность хранения пенсии на банковской карте

Деньги нужно снимать хотя бы раз в шесть месяцев

Оставлять полученную пенсию на банковской карте рискованно, деньги нужно снимать хотя бы раз в полгода.

Об этом агентству "Прайм" заявил руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Например, пенсионеру могут прервать выплату пенсии, если он шесть месяцев не снимал средства с карточки. Таким механизмом государство защищает себя от "лишних выплат".

"Закон таким образом защищает госфинансы от "лишних" трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций", - объяснил Коган.

Вторая причина, почему не стоит хранить пенсию на карточке, это мошенничество и блокировка средств судебными приставами. Последние могут это сделать, если у получателя имеется задолженность, например, за коммунальные услуги.

Чтобы возобновить выплаты, нужно обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда с заявлением и необходимыми документами. Просьба будет рассмотрена в течение пяти дней.

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