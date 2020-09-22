ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыта опасность хранения пенсии на банковской карте

08:29
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Деньги нужно снимать хотя бы раз в шесть месяцев

Оставлять полученную пенсию на банковской карте рискованно, деньги нужно снимать хотя бы раз в полгода.
Как вернуть пенсию, если при начислении произошла ошибка

Об этом агентству "Прайм" заявил руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Например, пенсионеру могут прервать выплату пенсии, если он шесть месяцев не снимал средства с карточки. Таким механизмом государство защищает себя от "лишних выплат".

"Закон таким образом защищает госфинансы от "лишних" трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций", - объяснил Коган.

Вторая причина, почему не стоит хранить пенсию на карточке, это мошенничество и блокировка средств судебными приставами. Последние могут это сделать, если у получателя имеется задолженность, например, за коммунальные услуги.

Чтобы возобновить выплаты, нужно обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда с заявлением и необходимыми документами. Просьба будет рассмотрена в течение пяти дней.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионер снял деньги
Пенсионер снял деньги
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.