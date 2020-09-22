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Землетрясение под Иркутском сняли на видео

08:42
  • вторник
  • 22 сентября 2020

В городе ввели режим повышенной готовности

В Иркутске ввели режим повышенной готовности после землетрясения, передает "ТВ Центр". Оно произошло минувшей ночью. Эпицентр находился в районе озера Байкал в 84 километрах к юго-западу от регионального центра. Магнитуда составила 5,9, затем последовали повторные толчки меньшей интенсивности.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Местные жители выбегали на улицу, снимали происходящее и тут же выкладывали в социальные сети. В квартирах раскачивалась мебель и люстры, а двери распахивались сами собой.

Толчки ощущались также в городах Усолье-Сибирское и Тулун, расстояние между ними которыми составляет около 300 километров, и даже в соседней Бурятии. Отряды спасателей сейчас обходят дома и проверяют стратегические объекты. Как сообщается, все ГЭС на Ангаре работают в штатном режиме.

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