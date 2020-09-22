Лавров заявил о нарастающей разобщенности мирового сообщества

Глава МИД России выступил на сессии ГА ООН

В Нью-Йорке на юбилейной 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН во вторник начинаются дебаты, передает "ТВ Центр". Владимир Путин - в списке ораторов под номером 8, участники сессии увидят его видеообращение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раскрыл всех деталей, но сообщил, что основное внимание главы государства будет сосредоточено на вызовах, которые бросила миру пандемия, и на многочисленных проблемах, обострившихся из-за неё.

На Генассамблее уже выступил Сергей Лавров. Кроме коронавируса, глава нашего МИД в числе главных угроз назвал международный терроризм, изменение климата и киберпреступность. Он также подчеркнул, что реагировать на вызовы с каждым годом становится всё труднее из-за нежелания некоторых стран считаться с законными интересами других государств.

"Реагировать на эти и многие другие глобальные проблемы из года в год становится все сложнее, особенно в условиях нарастающей разобщенности мирового сообщества. Как представляется, такая ситуация во многом связана с нежеланием некоторых стран считаться с законными интересами других государств. В ход идет насаждение концепций и стандартов наподобие "миропорядка, основанного на правилах" параллельно с попытками вмешательства во внутренние дела государств, применением односторонних санкций в нарушение прерогатив СБ ООН, проявлениями нетерпимости и ненависти", - заявил Лавров.

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