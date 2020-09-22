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Продюсер "Русского лото" рассказала, почему Борисова не удалось спасти

08:34
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Телеведущий скончался на 72-м году жизни

Продюсер программы "Русское лото" Светлана Трубникова рассказала о последних часах жизни ведущего Михаила Борисова. По ее словам, еще до начала репетиции передачи мужчине вызвали скорую помощь, но он отказался от госпитализации.
Памяти Михаила Борисова

Ранее стало известно о смерти 71-летнего Михаила Борисова, телеведущий скончался на съемках "Русского лото".

"В субботу, 19 сентября, Михаил Борисович за рулем своей машины приехал на съемку передачи, прилетев днем ранее из командировки в Казань, где читал лекции студентам. Однако еще до начала репетиции Михаил Борисович почувствовал себя плохо, но отказался от госпитализации, когда приехала первая скорая. Но продюсерская команда все-таки настояла на необходимости консультации врача и вызвала вторую скорую, которая его и госпитализировала", - рассказала Трубникова о последних часах Борисова.

В семье ведущего заверили, что до трагического случая он никогда не жаловался на здоровье, передает РИА Новости. При этом сестра Борисова Нина подчеркнула, что на работе к нему относились очень чутко и внимательно.

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