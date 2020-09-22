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Назван срок выхода России на максимум по производству вакцины от COVID-19

08:32
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Как ожидается, это произойдет в феврале 2021 года

Новые партии первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V" получили ещё в ряде российских регионов, передает "ТВ Центр". В Курганской области в первую очередь прививку сделают сотрудникам инфекционного госпиталя, которые находятся в группе повышенного риска. Ранее были вакцинированы медработники в Севаcтополе.

До конца года в России произведут около 3 миллионов доз, а на максимальную мощность производство отечественной вакцины выйдет с февраля 2021 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Выпускать "Спутник V" будут в 5 странах.

За рубежом большой интерес проявляют и к нашей системе диагностики COVID-19. Как заявили в Роспотребнадзоре, российские тесты направлены почти в 40 стран.

Кроме того, ещё один отечественный разработчик вакцины, Центр имени Чумакова, получил разрешение от Минздрава на проведение клинических  испытаний.

Тем временем, в мире число выявленных случаев заболевания коронавирусом приближается к 32 миллионам. Власти Чехии заявили о том, что в страну вернулась эпидемия. С понедельника в Испании 37 районов объявлены красной зоной. Выехать оттуда можно только после получения разрешения.

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