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Еще один российский губернатор заразился коронавирусом

08:54
  • вторник
  • 22 сентября 2020

Глава региона ушел на самоизоляцию

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом, глава региона перешел на дистанционный режим работы.

Его тест на COVID-19 показал положительный результат, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Все мероприятия с личным участием главы края отменены на ближайшие 10-14 дней.

В конце июня Томенко уже уходил на самоизоляцию, так как сразу несколько сотрудников администрации, которые регулярно работают с губернатором, заразились коронавирусом.

Ранее стало известно, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев заболел коронавирусом.

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